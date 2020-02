Toekomst Oliver Naesen nog ongewis: “Ik sta voor alles open” zaterdag 8 februari 2020 om 11:47

Of Oliver Naesen ook volgend seizoen bij AG2R La Mondiale rijdt, is nog ongewis. Van de ploeg mag de Belg blijven, maar die houdt vooralsnog alle opties open. “Ploegmaat worden van Greg Van Avermaet bij CCC? Daar zeg ik niet op voorhand nee tegen.”

Naesen voegde zich in de winter van 2016/2017 bij AG2R La Mondiale, waar hij een tweejarige overeenkomst ondertekende. Maar nog in zijn eerste seizoen werd dat contract opgewaardeerd met nog eens twee jaar. In die periode werd de Belg nationaal kampioen en won hij de Bretagne Classic en een etappe in de BinckBank Tour. Nu is hij einde contract bij de Franse ploeg.

De ploeg liet Naesen al weten dat hij mag blijven, maar zo snel wil hij zijn handtekening niet zetten onder een nieuwe overeenkomst. Er zijn namelijk een paar dingen, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Het contract met onze fietsensponsor Eddy Merckx Bikes loopt af. Het is belangrijk voor mij om te weten of ik volgend jaar met een goede fiets ga rijden.”

Sportieve rol

“Goed materiaal, de juiste sportieve rol en het financiële natuurlijk, dat moet ook goed zijn. Dat wil ik weten voor ik mijn handtekening zet onder een nieuw contract.” Ook de mogelijke verandering van het belastingvoordeel voor sporters in België speelt een rol. “Als ik hetzelfde contract teken, houd ik daar volgend jaar netto evenveel aan over als dit jaar?”

Zijn manager heeft inmiddels al een boodschap meegekregen. “Hij moet met iedereen praten. Ik sta voor alles open. Ploegmaat worden van Greg Van Avermaet bij CCC? Daar zeg ik niet op voorhand nee tegen.” Naesen is momenteel actief in de Ronde van Valencia. Later in het seizoen hoopt hij zijn overwinning mee te pikken in de voorjaarsklassiekers.