Olav Kooij tweede in openingsrit Ronde van Polen: “Blij dat ik recht gebleven ben”

Met nog ruim een week tot het WK wielrennen in Glasgow smeet Olav Kooij zich in de Ronde van Polen in een spekgladde massasprint. Voor de sprinter van Jumbo-Visma waren de natte omstandigheden geen reden om niet mee te gaan sprinten. “Je weet de omstandigheden en je houdt er rekening mee. Daar probeer je naar te handelen”, aldus Kooij in gesprek met WielerFlits.

“Je weet dat het op een autocircuit in de regen erg glad wordt. Je voelde ‘m af en toe glijden, dus ik ben blij dat ik recht gebleven ben”, blikt Kooij terug op de finale in Poznan. “We draaiden goed het circuit op en omdat het zo glad was, kon je lang positie houden. We zaten redelijk veilig, maar soms zit je op het randje in de bochten.”

De voorbereiding op de sprint verliep prima volgens Het Jachtluipaard van Numansdorp. “We zaten goed samen, maar ik kwam niet lekker de laatste bocht uit. Daar verloor ik momentum en kon niet meer genoeg goedmaken op Merlier om te winnen.”

“De benen voelden verder wel goed. Dat kunnen we meenemen naar de komende dagen”, aldus Kooij, die voor de etappe aangaf dat hij de Ronde van Polen woensdag verlaat. De laatste twee etappes laat hij schieten, om eerder naar het aanstaande WK in Glasgow af te reizen.

