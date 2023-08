Maikel Zijlaard en WK-ganger Jos van Emden stappen gehavend uit Ronde van Polen

Twee Nederlanders hebben de Ronde van Polen verlaten. Maikel Zijlaard stapte maandag uit de wedstrijd tijdens de derde etappe, Jos van Emden gaf vandaag op tijdens rit vier. Beiden kwamen eerder in de rittenkoers ten val.

Zijlaard viel in de eerste, verregende etappe naar Poznań samen met onder meer zijn sprintkopman Arvid De Kleijn. Hij reed de tweede etappe nog uit, maar tijdens rit drie gaf hij er de brui aan. De 24-jarige renner heeft een wond aan zijn rechterelleboog, maar voor de rest valt de schade mee, laat zijn ploeg Tudor Pro Cycling weten aan WielerFlits. Hij vliegt vandaag terug naar huis.

Van Emden ging in de tweede rit tegen het asfalt. Ook hij voltooide de volgende etappe en stapte ook vandaag weer op, maar al vroeg in de vierde rit hield hij het voor bekeken. De tijdritkampioen van Nederland had teveel last van zijn val. De 38-jarige renner is geselecteerd voor de WK in Glasgow. Hij staat zowel op de rol voor de Mixed Relay (8 augustus) als de individuele tijdrit (11 augustus).

