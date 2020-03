Olav Kooij schrijft Trofej Porec bij op palmares zondag 8 maart 2020 om 14:50

Een paar dagen nadat Olav Kooij met de Trofej Umag zijn eerste UCI-koers wist te winnen, heeft de jonge Nederlander van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma nogmaals zijn handen in de lucht mogen steken. Ditmaal was hij de beste in de Trofej Poreč, ook een 1.2-koers in Kroatië.

