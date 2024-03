donderdag 7 maart 2024 om 16:34

Olav Kooij schiet weer raak in Parijs-Nice: “Nu al heel goede week voor mij”

Weer een overwinning voor Olav Kooij in Parijs-Nice. Nadat hij eerder al de beste was in de openingsrit van de Koers naar de Zon, sprintte hij vandaag naar de zege in rit vijf. Voor hemzelf is de week nu al bijzonder geslaagd, maar Visma | Lease a Bike heeft nog meer doelen, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Het was best een pittige rit”, aldus Kooij. “Door de tegenwind was het lastig om een sterke kopgroep te controleren. Zeker nadat twee renners (Victor Campenaerts en Pascal Eenkhoorn van Lotto Dstny, red.) wisten over te steken. We moesten er de hele dag voor werken. In de finale hadden de meeste ploegen niet veel renners meer over om de boel te controleren, dus ik moest mijn weg zelf zoeken. Gelukkig vond ik een gat.”

Uiteindelijk won Kooij met een fietslengte voorsprong op Mads Pedersen. Dat stemde hem tevreden. “De winst in de openingsrit was de perfecte start. In etappe twee maakten we wat fouten, maar vandaag zijn we er vol voor gegaan met het hele team en maakten we een goed plan. Ik ben heel blij dat ik mijn tweede zege van de week kan pakken.”

“Voor mij is het nu al een heel goede week, een groot succes. Maar we hebben met Matteo en Wilco (Jorgenson en Kelderman, red.) nog wat doelen in het weekend. Als team zijn we dus nog niet klaar, maar voorlopig is het een heel mooie week voor ons.”