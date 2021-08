Olav Kooij: “Op het eerste moment is een tweede plek altijd even balen”

Olav Kooij was woensdag dicht bij zijn eerste zege in de WorldTour. In de derde etappe van de Ronde van Polen sprintte de jongeling van Jumbo-Visma naar de tweede plaats. In extremis werd hij gepasseerd door Fernando Gaviria. “Het is nu nog een beetje zuur, maar ik ben ook wel tevreden”, was zijn eerste reactie na afloop.

“Op het eerste moment is een tweede plek altijd even balen”, aldus de 19-jarige Kooij. “Het was een snelle aanloop naar de plaatselijke rondes en daar was het belangrijk om van voren te zitten. Als ploeg hebben we daar goed voor gewerkt en het lukte perfect. Vervolgens bleven David (Dekker, red.) en ik bij elkaar en David deed in de finale nog een perfecte move. Daardoor kon ik zelf aan de sprint beginnen.”

“Op het laatst kwam Gaviria er dan nog over, maar het verliep verder allemaal goed. We hopen in de komende dagen weer mee te sprinten en gaan er elke dag het maximale uithalen. Hopelijk zit daar dan een overwinning bij”, blijft de sprinter strijdbaar.

Ploegleider Frans Maassen nam het woord ‘trots’ in de mond na afloop. “Het was een lange dag met een mooie afsluiting. Jammer dat Olav net niet won, maar we zijn toch blij met een tweede plek. Het was close aan het einde, maar vooral de manier waarop de jonkies de sprint lieten verlopen is leuk om te zien. Davids lead-out was klasse en Jos van Emden, Christoph Pfingsten en Pascal Eenkhoorn hebben goed werk verricht in de aanloop”, zegt Maassen.