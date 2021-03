Olav Kooij met opleidingsploeg Jumbo-Visma in Le Samyn

Olav Kooij staat dinsdag met de opleidingsploeg van Jumbo-Visma aan de start van Le Samyn. De 19-jarige renner maakt sinds vorige week deel uit van de profploeg van Jumbo-Visma, maar mag op basis van de UCI-reglementen meedoen met het opleidingsteam.

De UCI-reglementen schrijven immers voor dat in wedstrijden van de tweede of eerste categorie respectievelijk een of twee renners van WorldTeams of ProTeams met de opleidingsploeg mogen meedoen. Daarom kan Kooij dinsdag met zijn voormalige ploeggenoten in Le Samyn mee rijden, terwijl de profploeg niet van start gaat. De 19-jarige renner uit Numansdorp maakte zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad zijn debuut voor het profteam.

Voor het Jumbo-Visma Development Team is Le Samyn de eerste koers van het seizoen. Naast Kooij staan ook Michel Hessmann, Mick van Dijke, Axel van der Tuuk, Rick Pluimers, Finn Fisher-Black en Maurice Ballerstedt aan het vertrek.

Jumbo-Visma Development Team voor Le Samyn 2021

Maurice Ballerstedt

Mick van Dijke

Finn Fisher-Black

Michel Hessmann

Olav Kooij

Rick Pluimers

Axel van der Tuuk