donderdag 7 september 2023 om 16:57

Olav Kooij lacht ondanks mislopen vijfde zege op rij: “Wilden iedereen verrassen”

Bij veel wielervolgers stond de vijfde ritzege op rij voor Olav Kooij al in de sterren geschreven, maar het was Wout van Aert die er na een tactisch foefje met de overwinning vandoor ging in de Tour of Britain. Kooij liet een kilometer voor de meet een gat vallen, waarna Van Aert het afrondde. “We hebben geprobeerd om iedereen te verrassen en dat is goed gelukt”, lacht Kooij.

“Na gisteren hebben we dit plan op de hotelkamer gemaakt. We wisten wat we konden, maar dachten ook dat dit wel eens kon werken”, aldus de sprinter van Jumbo-Visma over het plan om Van Aert in de laatste kilometer te laten wegrijden. “Het is heel mooi dat dit is gelukt.” Kooij zelf sprintte niet mee en werd zelf 24ste in Felixstowe.

Volgens Kooij heeft zijn Belgische ploeggenoot zich niet verontschuldigd dat hij nu zelf voor de overwinning ging. “Nee, ik ben heel blij dat hij me afgelopen dagen heeft geholpen en ben blij dat we als ploeg weer hebben gewonnen. Misschien is het morgen voor mij, maar we wisten ook dat als Wout zou winnen met een voorsprong het belangrijk kon zijn voor het algemeen klassement. Dit weekend is het voor Wout en morgen zien we het wel.”