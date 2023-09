donderdag 7 september 2023 om 17:13

Jumbo-Visma speelt met concurrentie in Tour of Britain: Wout van Aert wint na late aanval

Wout van Aert heeft donderdag gewonnen in de Tour of Britain. De coureur van Jumbo-Visma kreeg de ruimte van Olav Kooij toen hij begon aan zijn lead-out en kwam vervolgens solo over de meet in Felixstowe.



Iedereen hield donderdag rekening met een vijfde zege van Kooij in de Tour of Britain. De sprinter van Jumbo-Visma bleek de eerste vier ritten ongenaakbaar in Groot-Brittannië en er was geen reden om aan te nemen dat dat donderdag niet weer zo zou zijn, maar dat was buiten het plannetje van Van Aert en Kooij zelf om gerekend.

De etappe ging donderdag volledig volgens het plan van Jumbo-Visma. Een vroege vlucht met – weer – Abram Stockman, Joey Rosskopf en Callum Orniston reed geruime tijd met een voorsprong van rond de twee minuten voor het peloton uit, maar werd gecontroleerd door Jos van Emden en Steven Kruijswijk op kop van het peloton.

In het laatste half uur werd eerst Orniston en later ook Stockman en Rosskopf ingerekend, waarna het sprinttreintje met Edoardo Affini, Nathan Van Hooydonck en Van Aert weer aan het werk mocht voor Kooij. Of was dat wel zo?

Van Aert en Kooij spelen in slotkilometer

In de laatste kilometer dook Van Aert de laatste bocht in, waarna Kooij de benen stil hield en Van Aert plotseling een gat te pakken had. Kooij en Jumbo-Visma konden daarna lachen, want in het peloton werd niet meteen gereageerd op de ontketende Van Aert.

De Belg zou na een flinke inspanning met drie seconden voorsprong op het peloton binnenkomen en de leiderstrui overnemen van zijn 21-jarige ploeggenoot. Ethan Vernon en Danny van Poppel eindigden als tweede en derde.