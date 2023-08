Olav Kooij hoort via publiek over zege Van der Poel: “Blijkbaar was er duidelijk een de beste”

Video

Olav Kooij was op voorhand het sprintalternatief van de Nederlandse formatie, maar kon richting de finale de sterksten niet volgen. Vanuit de achterhoede hoorde de Nederlander via de mensen langs de kant dat zijn landgenoot de titel binnen had. “Ik heb sowieso een aantal keer kippenvel gekregen”, vertelt Olav Kooij aan WielerFlits.

Op het moment dat Van der Poel zijn titel veroverde bivakkeerde Olav Kooij in de achterhoede van de overgebleven renners. Het publiek moest hem op de hoogte brengen van de prestatie van zijn landgenoot. “Van alle Nederlanders langs de kant hoorde ik op een gegeven moment dat hij binnen was. Ik probeerde op de schermen iets te zien, maar de mensen langs de kant hielden mij op de hoogte.”

Mathieu van der Poel is met zijn wereldtitel na 38 jaar de opvolger van Joop Zoetemelk. Volgens Olav Kooij leefde dit ook binnen het tea, “Het viel gisteren nog in de meeting hoelang het geleden was dat Nederland een wereldkampioen had met Zoetemelk. Dat geeft wel aan hoe speciaal dit is. Fenomenaal dat hij het zo afmaakt.”

Over zijn eigen koers is Kooij realistisch. “Uiteindelijk werd het tempo zo hoog gelegd dat de besten boven kwamen drijven. Het was vooral de bedoeling dat ik in het begin bij de rondjes mijn positie moest pakken en als er gesprongen werd moest reageren. Het werd gewoon een heel strak tempo en dan breekt het. Mijn benen hielden ook op en dan is er weinig meer aan te doen.”

Lees ook: MATHIEU VAN DER POEL VEROVERT HISTORISCHE WERELDTITEL IN GLASGOW