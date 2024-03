maandag 11 maart 2024 om 09:31

Olav Kooij hoopt mee te mogen naar Olympische Spelen: “Heb er geen moeite mee om te rijden voor Mathieu”

Twee man zijn al zo goed als zeker van een plekje in de Nederlandse selectie voor de wegrit van de Olympische Spelen in Parijs: Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle. Maar wie wordt de derde en laatste renner van de ploeg? Olav Kooij, die onlangs twee ritten won in Parijs-Nice, hoopt alvast dat hij dat is.

“Het is een mooi klassiek parcours en ik hoop dat ik erbij ben”, zegt de sprinter van Visma | Lease a Bike in gesprek met De Telegraaf. “Het zal met een klein deelnemersveld ook goed zijn om drie mannen te hebben die mee kunnen schuiven en ook kansrijk zijn. Ik zou er ook geen moeite mee hebben om in dienst van Mathieu te rijden. Daar aan de start verschijnen zou ik hartstikke gaaf vinden.”

Bondscoach Koos Moerenhout: “Er kan nog een hoop gebeuren”

Bondscoach Koos Moerenhout, die over de selectie voor de Spelen gaat, ziet ook dat Kooij weer progressie heeft geboekt. “De manier waarop hij donderdag won, was heel indrukwekkend. Het niveau in Parijs-Nice is ontzettend hoog, je kunt daar geen verstoppertje spelen. Olav laat zien dat hij over stalen zenuwen beschikt en won echt met groot verschil. Of hij de derde man wordt die mee mag naar de Spelen? Hij komt er zeker voor in aanmerking.”

Op basis van het parcours in Parijs stelt Moerenhout dat Van der Poel en Van Baarle normaal gesproken de kopmannen zijn van Nederland. “Wil je dan een helper mee, of ga je voor drie kopmannen? ’Parijs 2024’ is nog ver weg en er kan een hoop gebeuren qua blessures bijvoorbeeld. Als je om zo’n reden bijvoorbeeld Mathieu niet kan opstellen, scheelt dat nogal. Het verandert heel de dynamiek van de ploeg.”

Afstand

Moerenhout benoemt wel dat Kooij nog maar weinig wedstrijden van (ver) boven de tweehonderd kilometer heeft gereden, terwijl de olympische wegrit 273 kilometer lang is. “Daar ligt een uitdaging voor Olav, al werd hij vorig jaar wel achtste in Gent-Wevelgem, een wedstrijd van 260 kilometer. Komend weekeinde ben ik ook erg benieuwd hoe hij het er in Milaan-San Remo vanaf brengt, al is dat een heel aparte koers.”