Olav Kooij debuteert op het WK 2023: “Als het echt gevaarlijk is, zou meeschuiven niet slecht zijn”

Olav Kooij maakt zondag zijn debuut op het WK bij de elite mannen. De jonge Nederlander zal in princiep uitgespeeld worden als joker op de Schotse wegen. “Mijn rol kan ook in het voordeel spelen van Mathieu van der Poel of Dylan van Baarle”, vertelde Kooij tegen WielerFlits.

De afgelopen twee jaar reed Kooij, die nu 21 jaar oud is, het wereldkampioenschap bij de beloften. In 2021 was hij in Leuven goed voor brons, vorig jaar moest hij in Wollongong vrede nemen met de vijfde plaats. Nu komt hij voor het eerst in actie bij de profs. “Het WK is een bijzondere wedstrijd waar je wil bij zijn als renner.”

“Het parcours is iets technischer dan ik had verwacht, het is echt wel explosief. Dat zijn wel twee dingen die bij mij als renner passen”, gaf Kooij mee. “Of ik zondag in de wielen ga hangen? Dat ligt er een beetje aan. Als er controle is, zal ik geen gekke dingen moeten doen. Als het een open koers wordt, zullen we als ploeg moeten zorgen dat we echt in de wedstrijd zitten. Als het echt gevaarlijk wordt, kan het dus ook zo zijn dat ik zelf meeschuif.”

Kooij: “Lange afstand is misschien nog klein vraagteken voor mij”

“Ik hoop vooral dat ik zondag een rol kan spelen in de finale, dat zou mooi zijn. Mijn rol kan dubbel werken. Voor mezelf, maar het kan ook in het voordeel spelen van Mathieu of Dylan. Hoe dat precies gaat zijn, zullen we zondag zien”, bleef de Nederlandse snelle man van Jumbo-Visma wat op de vlakte.

Het WK is naar goede gewoonte weer een zeer lange wedstrijd. Dit jaar is het zelfs een koers van goed 270 kilometer. “Zo’n lange koers is niet iets wat ik al heel vaak heb gedaan, dat is dus misschien nog een klein vraagteken. Het speelt in ieder geval meer in het voordeel voor iemand als Dylan van Baarle, maar het is niet iets dat me angst inboezemt.”

