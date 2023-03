Olav Kooij teleurgesteld na tweede plek in Classic Brugge-De Panne: “Wel mooie koers gereden”

Olav Kooij moest in de Classic Brugge-De Panne vrede nemen met een tweede plek. De jonge Nederlander reed een sterke aanvallende koers en kon daardoor sprinten voor de zege. In die sprint bleek alleen Jasper Philipsen sneller te zijn. “Ik zal me er moeten bij neerleggen.”

“Als je niet wint, zijn er genoeg andere scenario’s die door je hoofd gaan”, opende Kooij het flashinterview. “Ik heb niet veel fout gedaan in de finale. Vlak voor de eerste passage door De Moeren reed ik lek en dacht ik dat mijn koers gedaan was. Ik kon daarna toch nog terugkeren en vanaf dan zat ik altijd goed mee.”

Kooij zat ook goed mee in de absolute finale, toen hij meesprong met Philipsen, Yves Lampaert en later ook Frederik Frison. “Ik had de benen om de laatste slag te overleven. Je zag dat Jasper heel sterk was, ik had het goede wiel te pakken. In de sprint kon ik er niet meer over. Ik had graag gewonnen, maar het geeft wel vertrouwen naar de volgden koersen toe. Het blijft wel even balen. Ik trek me op aan het feit dat ik een mooie koers heb gereden.”

Lampaert: “Ik zit dicht bij mijn topvorm”

De nummer drie, Lampaert, was ook teleurgesteld. “Het is heel moeilijk om deze koers te winnen. In de slotfase wisten ze dat ik een late uitval wilde proberen. Daarom dacht ik dat het misschien beter was om te sprinten, iedereen had ook al veel gegeven.” Lampaert ging de sprint vroeg aan, maar kon Philipsen en Kooij niet afhouden. “Mijn sprint was redelijk goed, ze kwamen vrij laat over mij. Uiteindelijk was het niet genoeg.”

“We hebben in het algemeen gereden met de ploeg, het is jammer dat we niet winnen.” Voor de renner van Soudal Quick-Step volgen er nu zware dagen. Vrijdag rijdt hij de E3 Saxo Bank Classic en zondag staat Gent-Wevelgem op het menu. “Ik zit dicht bij mijn topvorm, hopelijk kan ik die lang rekken.”