Olav Kooij aast op ritzege in UAE Tour: “Overwinning in Almería geeft veel extra vertrouwen”

De UAE Tour belooft een interessante koersweek te worden. Namens Visma | Lease a Bike zijn alle ogen gericht op Olav Kooij, die in mogelijk wel vier sprintetappes zijn kans krijgt en met ambitie van start gaat. “Het doel is om een rit te winnen, want de kans is heel groot dat er meerdere etappes in een sprint eindigen”, zegt Kooij.

Wel is de concurrentie moordend voor Het Jachtluipaard van Numansdorp, met onder meer Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, Sam Welsford en Sam Bennett. “Dat maakt het zeker niet makkelijker om te winnen, maar de overwinning in Almería heeft veel extra vertrouwen gegeven. Die zege betekent niet alleen een fijne en goede start van het seizoen, het geeft je ook een boost voor de komende koersen. Dat neem je allemaal mee en geeft je veel vertrouwen en motivatie.”

Met Mick van Dijke, Tim van Dijke, Tosh Van der Sande en Loe van Belle krijgt Kooij een eigen trein, aldus ploegleider Maarten Wynants. “Het is een beetje het WK van de sprinters, dus met een ritzege zijn we al heel tevreden. Olav zakt in ieder geval met vertrouwen af”, zegt de oud-renner.

Voor de twee bergetappes in de UAE Tour kijkt Visma | Lease a Bike naar Attila Valter en Bart Lemmen. “Bart heeft ons al verrast met zijn resultaten in de Tour Down Under en we gaan kijken wat hij op de langere beklimmingen kan. Ook de tijdrit zou hem goed moeten liggen”, aldus Wynants. “Attila kan in de bergetappes eveneens voor succes gaan. Hij krijgt niet heel vaak de kans om voor zichzelf te rijden, dus ik verwacht dat hij deze kans met twee handen gaat grijpen.”