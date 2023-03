Oisterwijk en Huijbergen krijgen NK veldrijden toegewezen

Het NK veldrijden vindt in 2025 plaats in Oisterwijk en in 2026 plaats in Huijbergen. Dat heeft de commissie offroad van de KNWU bekendgemaakt.

“Na twee keer gastheer te zijn geweest van het NK jeugd, en de gemaakte overstap van een jaarlijkse nationale cross naar een internationale cross, is er meer dan voldoende ervaring bij de stichting voor een kwalitatief hoogwaardig Nederlands Kampioenschap veldrijden”, zegt Hans Cornelis, voorzitter van de GP Oisterwijk. Het NK zal daar plaatsvinden in Streekpark Klein Oisterwijk.

Huijbergen organiseerde al vijf keer een NK en ook twee keer een EK veldrijden, en heeft voor 2026 een nieuw parcours in petto rondom de Tiestenduin. “Daarnaast worden er bruggen opgebouwd om het publiek beter doorgang te geven. Het parcours wordt compacter opgebouwd. Start en finish zijn op de Weg naar Wouw”, aldus Jeroen van Wezel namens Wielercomité Huijbergen.

Begin 2024 vindt het NK veldrijden plaats in het Drentse Hoogeveen. Afgelopen januari was Zaltbommel nog de locatie waar gestreden werd om de Nederlandse titels in de cross.

Locaties aankomende NK veldrijden

2024: Hoogeveen (Drenthe)

2025: Oisterwijk (Noord-Brabant)

2026: Huijbergen (Noord-Brabant)