Oefenkoers Wortegem afgelast na reanimatie zaterdag 4 juli 2020 om 14:44

De oefenkoers in Wortegem-Petegem is al na 13 kilometer stilgelegd door een ongeval met een renner. De Mobiele Urgentiegroep (MUG) was snel ter plaatse om de renner te reanimeren.

De oefenkoers in Wortegem-Petegem was de eerste post-coronawedstrijd in België. De wedstrijd is georganiseerd door de moeder van Tim Merlier. De Belgisch kampioen stond zelf ook aan het vertrek. Naast Merlier zijn ook profs als Sep Vanmarcke, Otto Vergaerde en Jonas Rickaert afgereisd naar Wortegem-Petegem om mee te doen.

Update 14:56: De wedstrijd krijgt geen herstart en is definitief afgelast. Hulpverleners zijn nog altijd bezig met de reanimatie.

Update 15:07: “Koers is belangrijk, gezondheid nog veel belangrijker.”

“Na de eerste ronde is er een valpartij geweest. De hulpdiensten zijn nog altijd bezig met een renner die bij die valpartij betrokken is geweest”, laat Massimo Van Lancker, sporttechnisch coördinator bij Cycling Vlaanderen weten aan WielerFlits.

“In samenspraak met de organisatie, de gemeente en de federatie hebben we de beslissing genomen de wedstrijd te annuleren. Koers is belangrijk, maar de gezondheid van een renner is nog veel belangrijker.”

Update: 15:13: Sep Vanmarcke: “Koers is alweer bijzaak geworden”

“Het is heel jammer dat de eerste koers op zo’n manier moet eindigen”, reageert een gelaten Sep Vanmarcke. “Het is hopen voor die jongen dat het allemaal goedkomt. De geruchten die je hoort zijn natuurlijk altijd zorgwekkend. Dan is het een verstandige beslissing om de koers stop te zetten.”

“Natuurlijk is het jammer voor de organisatie, die zijn kop uitstak om zoiets te organiseren op zo’n korte termijn. Hetzelfde geldt voor Cycling Vlaanderen. En alle renners… Maar oké, iedereen weet dat koers nu alweer bijzaak is geworden na een kwartier koers, want er is gewoon een collega van ons aan het vechten voor zijn leven. Dat is veel ernstiger.”