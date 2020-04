Kopenhagen moet mogelijk kiezen tussen Tour de France en EK voetbal in 2021 maandag 27 april 2020 om 10:08

Kopenhagen staat voor een duivels dilemma. De Deense hoofdstad is volgend jaar zowel een van de twaalf gaststeden van het EK voetbal, maar organiseert ook de start van de Tour de France. Het is onzeker of het beide evenementen kan huisvesten.



Door de uitbraak van het coronavirus is het EK voetbal, dat eigenlijk dit jaar zou plaatsvinden, verschoven naar volgende zomer. In het Parken-stadion in de hoofdstad van Denemarken zijn drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales gepland. Tussen de laatste voetbalwedstrijd in Kopenhagen en de Tour-start zit een week tijd. Maar doorgaans zijn er in de week voorafgaand aan de Tour al allerlei evenementen, zoals de officiële teampresentatie, die veel bezoekers trekken.

“We werken er 24 uur per dag aan om oplossingen te vinden”, zegt Jesper Møller, voorzitter van de Deense voetbalbond in Deense media. Volgens hem twijfelen de autoriteiten of ze beide sportevenementen kunnen organiseren. “Als het aan ons ligt, dan komen we er uit. Maar we hebben met meerdere partijen te maken. Ik schat de kans op fiftyfifty dat het doorgaat. Maar vorige maand dacht ik nog dat die kans 25 procent was, dus wat dat betreft hebben we wel vooruitgang geboekt. We zijn er nu nog niet klaar voor, dat weet de UEFA ook.”

De Europese voetbalbond UEFA zou uiterlijk donderdag 30 april uitsluitsel willen hebben van de twaalf gaststeden. De andere speelsteden voor het EK zijn Amsterdam, Baku, Bilbao, Boekarest, Boedapest, Dublin, Glasgow, Londen, München, Rome en Sint-Petersburg.

De Tour de France 2021 start op vrijdag 2 juli met een tijdrit in Kopenhagen. De eerste drie etappes gaan door Denemarken.