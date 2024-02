zondag 11 februari 2024 om 13:06

Ockeloen en Zonneveld buigen ook in Strandrace Rockanje voor Van Sintmaartensdijk

Daan van Sintmaartensdijk heeft een week na zijn overwinning op het NK strandrace ook de zege gepakt in de Strandrace Rockanje. De BEAT-renner klopte, net als op het Nederlands kampioenschap, Jasper Ockeloen en Thijs Zonneveld.

Voor de 25-jarige Van Sintmaartensdijk was de beachrace in Rockanje, aan de Zuid-Hollandse kust en in de buurt van Hellevoetsluis, zijn eerste officiële wedstrijd in het rood-wit-blauw. Dat debuut vierde hij met een solo-overwinning in de finale van de KNWU Topcompetitie, want Ockeloen en Zonneveld stonden niet op de finishfoto.

Vorige week was het NK-podium exact hetzelfde, met Van Sintmaartensdijk als winnaar, voor Ockeloen en Zonneveld.