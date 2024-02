zondag 4 februari 2024 om 18:29

Daan van Sintmaartensdijk en Tessa Neefjes aan het feest op NK Beachrace

Daan van Sintmaartensdijk en Tessa Neefjes zijn de nieuwe Nederlandse kampioenen Strandrace. Van Sintmaartensdijk haalde het bij de mannen voor Jasper Ockeloen en Thijs Zonneveld, Neefjes klopte bij de vrouwen Mariëlle Trouwborst en Femke Markus.

Het NK Beachrace vond dit jaar plaats in Zeeland. Er moesten twee rondes verreden worden, met start en finish op het strand van Renesse. Na zeventig kilometer koers kwam Van Sintmaartensdijk als eerste over de streep bij de mannen. De renner van BEAT Cycling had op het podium dus het gezelschap van Jasper Ockeloen en zijn ploeggenoot Thijs Zonneveld. Vorig jaar ging de titel naar Jules Decock.

Bij de vrouwen kregen we ook een nieuwe winnares. Nina Kessler was de voorbije twee jaar aan het feest, maar nu was Tessa Neefjes de gelukkige. De renster van Liv Cycling, die onlangs ook al de beste was in Egmond-Pier-Egmond, versloeg Mariëlle Trouwborst en SD Worx-renster Femke Markus.