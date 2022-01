Nys, Haverdings en Bentveld winnen jeugdcrossen in Herentals

Thibau Nys heeft de X2O Trofee Herentals voor beloften op zijn naam geschreven. Bij de junioren mannen ging de overwinning naar David Haverdings, de zege bij de junioren vrouwen was voor Leonie Bentveld.

Nys wist af te rekenen met zijn ploeggenoot Pim Ronhaar. Ronhaar had de beste start, maar nadat Nys bij hem was aangesloten, kwam de Nederlander op een zeker moment vast te zitten in de modder. Daarna reed Nys overtuigend naar de eerste plaats.

Uiteindelijk eindigde Ronhaar op 42 seconden als tweede, Victor Van De Putte werd op meer dan anderhalve minuut derde. Met zijn zege in Herentals zorgde Nys voor een hattrick. De Belg won hiervoor namelijk ook al de Azencross in Loenhout en de GP Sven Nys, en komt zodoende sterk terug van een mindere periode.

“Waarom ik nu plots begin te winnen? Geen idee! Ik heb het zelfvertrouwen teruggevonden en mij eens goed kwaad gemaakt. En dat heeft gewerkt blijkbaar. Ik denk echt dat ik vertrokken ben”, reageerde Nys na afloop op de vraag waarom het opeens zoveel beter loopt dan eerder in het seizoen.

Bij de junioren mannen was er een internationaal podium. David Haverdings stond, zoals zovaak deze winter, op het hoogste schavotje en werd vergezeld door de Amerikaan Jack Springer en de Canadees Ian Ackert. De twee Noord-Amerikanen konden Haverdings tot twee ronden voor het einde volgen, maar moesten passen toen de Nederlander doortrok op de zogenoemde skiberg.

De eerste koers van de dag in Herentals werd gewonnen Leonie Bentveld. Zij was de beste bij de junioren vrouwen. Ondanks een valpartij in de eerste ronde, wist Bentveld haar landgenote Mirre Knaven af te houden. De Tsjechische Julia Kopecky vervolledigde de top-drie.

X2O Trofee Herentals

Uitslag beloften

1. Thibau Nys

2. Pim Ronhaar

3. Victor Van De Putte