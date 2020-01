Nys dicht Van Aert kansje toe op BK: “Een voordeel door de grotere motor” vrijdag 10 januari 2020 om 09:40

Na een parcoursverkenning op woensdag reduceerde Sven Nys het aantal kanshebbers voor de zege op het BK aanstaande zondag tot vier. Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Wout van Aert en Toon Aerts zijn volgens Nys de favorieten.

“Laurens is zonder twijfel de beste zandcrosser van België, terwijl Eli favoriet is op basis van andere passages op het parcours en zijn prestaties het ganse seizoen”, legt de Kannibaal van Baal uit aan WielerFlits tijdens de verkenning van het parcours aan de Schelde.

Van Aert en Aerts

Daarna noemt Nys ook nog de namen van Van Aert en Aerts, twee coureurs die beiden terug aan het komen zijn van een blessure. De manager van Telenet-Baloise Lions zet dan ook nog voorzichtig een vraagteken achter de namen van deze favorieten, maar ziet toch kansen. “Dit is een compleet parcours waar conditie en inhoud ook een rol spelen. Toon en Wout hebben dan het voordeel door de grotere motor al is het voor beide af te wachten hoe goed ze zijn”, is hij duidelijk.

De mannen betwisten het BK veldrijden in Antwerpen zondag om 15.15 uur. Het parcours herbergt een aantal zandstroken, maar ook een ponton over de Schelde. “Erg verraderlijk”, aldus Nys.