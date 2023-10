woensdag 11 oktober 2023 om 14:11

Nummer achttien is een feit: Philipsen snelt naar nieuwe zege in Ronde van Turkije

Jasper Philipsen mag zich na de vierde etappe van de Ronde van Turkije de absolute zegekoning van 2023 noemen. De Belg van Alpecin-Deceuninck bleek in finishplaats Marmaris nog maar eens de snelste in de sprint, voor Giovanni Lonardi en Timothy Dupont.

Geen monsterbeklimmingen vandaag in de Ronde van Turkije, maar de uitgetekende route was zeker niet van de poes. Tussen startplaats Fethiye en de finish in Marmaris lagen namelijk nog enkele klimmetjes te wachten op de renners. In de openingsfase volgden er twee beklimmingen en ook in de laatste dertig kilometer lagen er nog twee (potentiële) scherprechters. De laatste helling was drie kilometer lang aan een gemiddelde van 7%. De top lag op iets meer dan tien kilometer van de streep.

Spektakel van bij de start

In deze onvoorspelbare etappe van 165,3 kilometer zochten meerdere renners de aanval, maar bleek het nog niet zo eenvoudig om een vroege vlucht op poten te zetten. Een eerste kopgroep – met onder meer Jay Vine, die na de mislukte koninginnenrit met de nodige revanchegevoelens rondreed – kreeg weinig ruimte en werd dan ook al vrij snel weer ingerekend. Door het hoge tempo in de openingsfase, brak het peloton op een bepaald moment zelfs even in twee stukken. Dit bleek echter van korte duur.

Na de hergroepering viel het tempo in het peloton even stil en hier maakte Nico Denz handig gebruik van. De Duitse hardrijder van BORA-hansgrohe sloeg een mooie bres en reed lange tijd voor de meute uit. De 29-jarige solist leek wel een vogel voor de kat, ook al omdat er in het peloton met verenigde krachten achter Denz werd gereden. Zo was Alpecin-Deceuninck zeer actief in dienst van Jasper Philipsen, die vandaag zijn derde ritzege kon boeken en zo de onbetwiste zegekoning van 2023 kon worden.

Dappere Denz redt het niet, op naar een sprint?

Maar dan moest de Belgische formatie eerst wel de dappere Denz zien in te rekenen. De oersterke Duitser bleef op de grote plaat doorstampen en hield in zijn eentje toch knap stand. Met nog twintig kilometer te gaan bedroeg zijn voorsprong nog altijd ruim anderhalve minuut, maar in de daaropvolgende kilometers smolt de voorsprong van Denz toch als sneeuw voor de Turkse zon. De eenzame vluchter werd nog voor de laatste beklimming van de dag (3 km aan 7%), op goed vijftien kilometer van de finish, bij de lurven gegrepen.

Op de laatste scherprechter van de dag was het aanvankelijk wachten op een demarrage, maar richting de top besloten de klassementsrenners zich dan toch te roeren. De versnelling van Alexis Guerin, de nummer acht in het klassement, was al veelbelovend, maar het werd pas echt interessant na een aanval van Ben Zwiehoff. De Duitser – de nummer twee in de stand – wist leider Alexey Lutsenko van zich af te schudden. Alleen: de verschillen op de top waren speelbaar en in de afdaling kwam alles weer bij elkaar.

Philipsen wint, ook na een verre van vlekkeloze voorbereiding

En zo konden we ons in de laatste vlakke kilometers alsnog opmaken voor een sprint van een man of zeventig. De mannen van Alpecin-Deceuninck waren – in tegenstelling tot de eerdere ‘sprintritten’ – in geen velden of wegen te bekennen. De Belgische ploeg had al veel renners opgesoupeerd in de achtervolging op vluchter Denz en dus moest Philipsen het vandaag alleen opknappen. De Belg zat eigenlijk te ver en leek maar niet aan sprinten toe te komen, maar kwam er net op tijd uit en wist zo nog Giovanni Lonardi te remonteren.

Met zijn achttiende zege van het seizoen gaat Philipsen ook zijn voormalig ploeggenoot en goede vriend Tadej Pogacar voorbij in de zegestand. De twee kleppers stonden voor aanvang van de vierde etappe van de Ronde van Turkije nog op gelijke hoogte met zeventien overwinningen. De Colombiaan Miguel Ángel López – die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Team Medellín-EPM – won dit seizoen 27 wielerkoersen, maar de meeste zeges werden niet behaald op profniveau.