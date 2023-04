Nu wel raak: sterke Vollering wint Amstel Gold Race, ploeggenote Kopecky tweede

Demi Vollering heeft de Amstel Gold Race Ladies Edition op haar naam geschreven. De Nederlandse van SD Worx versnelde op de top van de laatste keer Cauberg en soleerde vervolgens naar de overwinning. Lotte Kopecky maakte het feestje voor SD Worx compleet: de Belgische won de sprint voor de tweede plaats, voor Shirin van Anrooij.

De finale van de Amstel Gold Race voor vrouwen speelde zich af op een lokaal circuit met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Deze ronde stond vier keer op het programma, maar voordat de rensters hier aanbelandden, moest eerst nog een lange lus door het Heuvelland van Zuid-Limburg afgelegd worden. In deze aanloopfase moesten onder meer de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg bedwongen worden.

Kopgroep met Vos en Brand

De start van de wedstrijd was op het Vrijthof in Maastricht. Daar werd het peloton om 10.10 uur op gang geschoten voor een tocht van 155,8 kilometer. Een uur later was er nog steeds geen kopgroep ontstaan, maar met een kleine honderd kilometer te gaan, kwam daar verandering in. Sabrina Stultiens (Liv Racing TeqFind) trok ten strijde en kreeg niet de minste renners mee: Marianne Vos (Jumbo-Visma), Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Jelena Erić (Movistar), Marie Le Net (FDJ-SUEZ), Juliette Labous (Team DSM) en Niamh Fisher-Black (SD Worx).

Erić moest passen, waardoor we met zes ontsnappers begonnen aan de Keutenberg. Daar zagen we in het peloton een aanval van Annemiek van Vleuten, die de scheve situatie voor Movistar recht moest zetten. Dat lukte. Met een klein clubje rensters maakte de wereldkampioene de oversteek naar voren. Later kwam ook nog een derde groep aansluiten, waardoor we met nog tachtig kilometer te gaan weer een relatief groot peloton zagen.

Brand en Stultiens

Een kleine tien kilometer later ging Brand nogmaals in de aanval. Op de Geulhemmerberg kreeg ze het gezelschap van Stultiens, die we eerder ook al in het offensief zagen. De twee werkten goed samen en breidden hun voorsprong op het peloton (waar het op een zeker moment ook flink stilviel) uit tot bijna twee minuten. Movistar rook het gevaar en besloot dan toch te gaan rijden, evenals FDJ-SUEZ. Bij het ingaan van de laatste twee rondes, met nog iets meer dan 35 kilometer te gaan, was het verschil daardoor teruggelopen tot ongeveer een halve minuut.

Daarna liep de voorsprong nog wat verder terug, tot twaalf tellen, maar later in de ronde liepen de twee toch weer uit. Het bleek een korte opleving, want met nog 23 kilometer voor de boeg werden de twee avonturiers definitief tot de orde geroepen. Enkele kilometers daarna diende de voorlaatste beklimming van de Cauberg aan. Meteen vanaf de voet ging Lorena Wiebes vol aan, maar na een paar honderd meter viel de sprintster volledig stil.

Faulkner alleen voorop

De volgende die het probeerde was Kristen Faulkner. De Amerikaanse van Jayco AlUla trok door op de top van de Cauberg en sloeg meteen een mooi gat. Ze kwam met zeven seconden voorsprong over de streep, waar de bel klonk voor de laatste ronde. Wiebes, die blijkbaar hersteld was van haar eerdere inspanning, maakte in aanloop naar de Geulhemmerberg de sprong, gevolgd door de rest van het peloton. Een demarrage bleef in de kilometers daarop uit, al zagen we nog wel een vruchteloze poging van Soraya Paladin.

In de vlakkere tussenfase tussen de Geulhemmerberg en de Bemelerberg zagen we dan toch weer een aanval van Van Vleuten, maar de poging van de wereldkampioene bleek niet meer dan een losse flodder. Ook versnellingen van Katarzyna Niewiadoma en Mischa Bredewold werden al snel in de kiem gesmoord. De volgende aanval kwam op naam van de zeer bedrijvige Paladin, die haar duivels ontbond op de flanken van de Bemelerberg.

Paladin en Brown vinden elkaar

De renster van Canyon-SRAM sloeg al snel een flinke bres en reed in haar eentje naar de allesbeslissende passage van de Cauberg. In de achtervolging op een ontketende Paladin werd er toch vooral naar elkaar gekeken, al was de Italiaanse koploopster zeker nog niet buiten schot. Paladin bleek namelijk ook een ideaal mikpunt voor tegenaanvallers. Grace Brown, de Australische hardrijdster van FDJ-SUEZ, slaagde er met een mini-tijdritje in om naar Paladin te rijden, waardoor we met twee koploopsters begonnen aan de laatste vijf kilometer.

Brown en Paladin liepen in de resterende kilometers naar de Cauberg niet verder uit op de achtervolgende groep, maar verloren ook geen tijd. Aan de voet van de bekende beklimming werd het verschil geklokt op een tiental seconden. Paladin voelde de bui hangen, trok nog maar eens vol door, reed Brown uit het wiel, maar kreeg vlak de top van de Cauberg toch het gezelschap van zeven rensters. Demi Vollering was een van deze rensters en de Nederlandse bleek nog wat over te hebben voor één verschroeiende demarrage.

Na twee tweede plaatsen nu wel raak voor Vollering

Vollering, die vorig jaar nog genoegen moest nemen met de tweede plaats, sloeg meteen een mooie kloof en dit bleek de winnende move. Bij de achtervolgers brak de veer, terwijl Vollering op knappe wijze naar de zege wist te soleren. In 2021 en 2022 greep ze nog net naast de zege, maar vandaag was het dus wél raak voor de 26-jarige renster. Voor Vollering is het alweer haar derde klassieke zege van het seizoen, na eerdere triomfen in Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen.

De sprint voor plek twee werd gewonnen door de tweede kopvrouw van SD Worx Kopecky, voor Van Anrooij, Niewiadoma en Paladin. Annemiek van Vleuten kwam in de finale niet meer in het stuk voor en moest passen op de laatste keer Cauberg.