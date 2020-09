Voortbestaan NTT Pro Cycling onzeker Door Nico Dick & Youri IJnsen, vrijdag 4 september 2020 om 11:00

Het is nog maar de vraag of NTT Pro Cycling volgend jaar deel uitmaakt van het WorldTour-peloton. Bronnen bevestigen ons dat de Zuid-Afrikaanse formatie vandaag nog steeds geen sponsor voor 2021 heeft.

Bjarne Riis is sinds dit jaar als teammanager verbonden aan de ploeg. Aan hem en teambaas Douglas Ryder – die met zijn bedrijf Ryder Cycling de WorldTour-licentie in handen heeft – de opdracht om een nieuwe titelsponsor voor komend seizoen te vinden. Het contract met NTT loopt af en op dit moment is de kans dat de naamsponsor niet verlengt, meer dan reëel.

Riis zou met zijn zakenpartners Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen overigens een deel van de aandelen overnemen. Maar ook dat is tot op heden nog niet gebeurd en wordt op de lange baan geschoven. Sterker nog: volgens onze bronnen komt het voortbestaan van de ploeg in het gedrang.

Vijf renners

Op dit moment herbergt de selectie van NTT amper vijf renners die ook komend jaar nog een contract bij de ploeg hebben. Dat zijn Domenico Pozzovivo, Victor Campenaerts en neoprofs Samuele Battistella (de U23 wereldkampioen van Yorkshire), Matteo Sobrero en Dylan Sunderland. De rest heeft een aflopend contract.

De Deense dakramenfabrikant Velux was begin mei in beeld om als nieuwe titelsponsor op te treden, maar daar is vandaag geen sprake meer van. De gesprekken met NTT lopen nog, maar naar verluidt gaat dat moeizaam. Doug Ryder hoopt in elk geval op een snelle doorbraak. Steeds meer renners solliciteren ondertussen bij andere teams.