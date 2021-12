‘Norman Vahtra en Evaldas Siskevicius in 2022 bij Franse continentale ploeg’

Roubaix Lille Métropole heeft drie profrenners aangetrokken voor 2022. Volgens La Voix du Nord gaat het om Norman Vahtra van Israel Start-Up Nation en Delko-renners Evaldas Siskevicius en Clément Carisey. Ook heeft de Franse continentale ploeg een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

Afgelopen jaar reed Roubaix Lille Métropole rond met Xelliss als hoofdsponsor, maar dat voedingsbedrijf had eerder al laten weten te stoppen in die rol. In winkelketen Go Sport is een nieuwe titelsponsor gevonden voor de roze formatie. De link is snel gelegd, want dat bedrijf is ook onderdeel van een retailtak waar de ploegbaas van Roubaix Lille Métropole nauw betrokken bij is. In 2022 heet het team dan ook Go Sport-Roubaix Lille Métropole.

Daarnaast heeft La Voix du Nord een vijftal nieuwkomers van de conti-ploeg genoemd. Voor de 25-jarige Norman Vahtra was geen plek meer bij Israel Start-Up Nation en ook Evaldas Siskevicius (32) en Clément Carisey (29) keken uit naar een nieuwe werkgever, omdat hun ploeg Delko ophoudt te bestaan. Daarnaast worden Maxime Jarnet en Tom Mainguenaud opgepikt uit het Franse clubcircuit.

Een zesde aanwinst wordt, naar verwachting, in januari gepresenteerd. Die zal zich voegen bij Emiel Vermeulen, Valentin Tabellion, Jérémy Leveau, Samuel Leroux en Thomas Denis, die allemaal bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole blijven.