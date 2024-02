maandag 12 februari 2024 om 11:22

Nog slechts één WorldTeam zonder overwinning in 2024 na eerste zege Visma | Lease a Bike

Het seizoen is nog maar net begonnen, maar bijna alle WorldTeams hebben dit kalenderjaar al een overwinning geboekt. Alleen het Franse Cofidis is nog zonder zege in 2024. Zondag veegde Olav Kooij de nul van de tabellen voor Visma | Lease a Bike.

Bij Cofidis hoeven ze zich na 42 dagen in 2024 niet per se grote zorgen te maken: de andere teams zijn er gewoon bijzonder snel bij. Uit een bericht van Cycling Statistics op X blijkt dat het meestal wel even duurt voordat alle WorldTeams een zege hebben geboekt. Vorig jaar sloot Alpecin-Deceuninck de rij nog relatief vroeg na 66 dagen, maar de jaren daarvoor hadden Team DSM (103 dagen), Intermarché-Circus-Wanty (129) en CCC (232) nog veel langer nodig om tot een zege te komen.

Visma | Lease a Bike pakte zondag de eerste overwinning van het seizoen, als voorlaatste WorldTeam. Olav Kooij sprintte na een lead-out van Wout van Aert naar de zege in de Clásica de Almería. In de cross won Visma | Lease a Bike overigens al eerder. Van Aert schreef de Wereldbeker Benidorm op zijn naam, terwijl Fem van Empel al de beste was in tal van veldritten. Ook de vrouwenploeg was al succesvol, met een overwinning van Rosita Reijnhout in de Deakin University Elite Women’s Road Race, een eendaagse in de Women’s World Tour.