Nog een veldrit in het donker: Exact Cross Mol kiest voor late starttijden

De Exact Cross Mol zal dit jaar grotendeels in het donker verreden worden. De organisatie heeft ervoor gekozen om de starttijden op te schuiven naar het einde van de middag. Zo gaan de vrouwen van start om 16.15 uur en beginnen de mannen ‘pas’ om 17.30 uur aan hun cross.

Als je om het standaard tijdstip van 13.30 uur voor de tv gaat zitten, dan ben je dus iets te vroeg. Aangezien veel mensen nog een laatste werkdag hebben voor de kerstvakantie, heeft de organisatie besloten het schema enkele uren op te schuiven. Zo kunnen de toeschouwers na werk, school of andere verplichtingen nog naar de cross komen om er de kerstperiode in te luiden.

Daarnaast is tv-zender VTM, dat in België de uitzendrechten heeft voor de reeks Exact Crossen, blij met de latere uitzendtijden. De uitzending van de Zilvermeercross in Mol duurt van 16.00 tot 19.00 uur en sluit zo perfect aan op de prime time-programma’s van de commerciële zender.

Gevolg van het late aanvangstijdstip is dat de Exact Cross Mol deels in het donker verreden zal worden. Normaliter gebeurt dat in een veldritwinter alleen in de Nacht van Woerden en in Diegem, wat van origine avondcrossen zijn.