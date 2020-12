Nog altijd discussie over veiligheid parcoursen: “We zitten nog op twee sporen”

Gisteren presenteerde de UCI een serie nieuwe maatregelen die de veiligheid van de renners met ingang van volgend seizoen moet verbeteren, maar de veiligheid van parcoursen is nog altijd een discussiepunt. “We zitten nu nog op twee sporen”, geeft Richard Plugge aan in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Vertegenwoordigers uit het profpeloton, van zowel renners, ploegen als organisaties, hebben de afgelopen maanden onder leiding van UCI-voorzitter David Lappartient verschillende keren met elkaar gesproken om de veiligheid in wegkoersen te verbeteren. Het doel was om een serie maatregelen op te stellen, die met ingang van het nieuwe seizoen al kunnen worden ingevoerd.

Zo namen onder meer Richard Plugge en Patrick Lefevere, de teammanagers van Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step, deel aan de speciale werkgroep. De UCI kwam gisteren naar buiten met een serie nieuwe veiligheidsmaatregelen, maar de betrokken partijen zijn nog altijd met elkaar in discussie over de veiligheid van parcoursen.

“Eén veiligheidsmanager, dat is wel heel weinig”

De UCI wil een zogeheten veiligheidsmanager in het leven roepen, die vanaf volgend seizoen de veiligheid van parcoursen moet keuren. Plugge vreest echter dat dit niet volstaat. “Eén veiligheidsmanager, dat is wel heel weinig om alle parcoursen te keuren.” Lefevere vult aan: “En is die veiligheidsmanager dan wel echt onafhankelijk?”

“Wil de veiligheidsmanager iets doen aan de Ronde van Polen, zolang meneer Czesław Lang daar organisator is? Die belt met de president van Polen zoals wij nu met elkaar bellen. Ik wil iemand die zich niet laat afleiden door een goede fles wijn of een etentje in een sterrenrestaurant, maar als het echt niet kan gewoon zegt: dit kan niet! We moeten erop letten dat dit niet een doodgeboren kind wordt.”

Onafhankelijk orgaan

Plugge pleit nog altijd voor een onafhankelijk orgaan. “Zo is het in de Formule 1, de Moto GP en in het skiën gegaan. In de vergaderingen van de voorbije maanden heeft de UCI aan ploegen gevraagd of we mee willen kijken naar de veiligheid. Dat is alleen onze taak niet. We willen niet achteraf in ruzies vervallen met organisatoren. Wij moeten van tevoren kunnen zeggen: goed of niet goed.”

Plugge kijkt op het gebied van veiligheid met name naar de Formule 1. “Er zijn daar bedrijfjes die alleen maar bezig zijn met de veiligheid in die sport. Als we die knowhow kunnen combineren met de input van een aantal oud-renners, dan komen we heel ver. Natuurlijk wil de UCI ook dat het wielrennen veiliger wordt, maar we denken nu nog niet gelijk.”

Toch is bij de teammanager van Jumbo-Visma het glas halfvol. “We kunnen als teams nog wel doorpakken de komende twee maanden. Dat gaat zeker lukken.”