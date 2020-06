NOC*NSF schrapt Sportgala 2020 maandag 8 juni 2020 om 16:59

Het NOC*NSF Sportgala gaat eind dit jaar vanwege het coronavirus niet door. Dat heeft de Nederlandse sportkoepel maandag bekendgemaakt. Eind 2019 ontving Mathieu van der Poel nog de titel ‘Sportman van het Jaar’.

“Er is inmiddels zo veel sport afgelast, dat er geen sprake is van een volwaardig sportjaar. Ook bestaat er nog veel onzekerheid over de rest van het sportjaar”, aldus NOC*NSF in een statement.

“Ook de sport is hard geraakt door het coronavirus. Naast het wegvallen van bepalende evenementen is er door heel veel sporters geruime tijd niet of anders getraind. Voor het eerst organiseren we daarom volgend jaar de sportverkiezingen over een periode van twee jaar”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van het Nederlands Olympisch Comité.

De prestaties die begin dit jaar dus al behaald zijn, waaronder de wereldtitels veldrijden van Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado, worden meegewogen in aanloop naar het Sportgala 2021.