NK wielrennen ook in 2022 waarschijnlijk in Drenthe

Het Nederlands kampioenschap wielrennen vindt waarschijnlijk ook in 2022 op en rondom de VAM-berg plaats. Na twee corona-edities zou de provincie Drenthe graag ook een coronavrije editie willen organiseren op het beoogde NK-parcours. Dat bevestigt organisator Thijs Rondhuis aan WielerFlits.

Het huidige NK-parcours is 7,3 kilometer lang en kent twee beklimmingen van de VAM-berg. Rondhuis benadrukt dat dit nooit het beoogde parcours is geweest, maar dat de corona-maatregelen de organisatie ertoe dwong om het NK op de huidige omloop te organiseren. Dat was noodzakelijk om überhaupt een NK mogelijk te maken.

Oorspronkelijk parcours mét gloednieuwe klim: Dak van Drenthe

“Het oorspronkelijke plan was om het NK te organiseren op een schitterende ronde van ruim 14 kilometer, met een grote ronde om de VAM-berg heen”, vertelt de organisator. “Over brede wegen, langs een aantal mooie boerderijen. Dat kan echt het mooiste NK in twintig jaar zijn. Bovendien is volgend jaar het Dak van Drenthe klaar.”

Dat is een tweede top vlak naast de VAM-berg, hoger dan waar nu de finishstreep ligt. De huidige smalle afdaling en dito beklimming vlak na de finish verdwijnt dan. De renners zullen in plaats daarvan rechtdoor rijden naar het Dak van Drenthe. “Dan kunnen we op dit terrein tienduizend bezoekers kwijt, echt mooi”, droomt Rondhuis.

Sittard-Geleen schuift op naar 2023

Hij benadrukt wel dat het op dit moment nog niet helemaal rond is. Vorig jaar werd tijdens het NK duidelijk dat de editie van 2022 – volgend jaar, dus – zou plaatsvinden in Sittard-Geleen. Die gemeente is bereid om de organisatie een jaar uit te stellen naar 2023. De KNWU, de provincies en de gemeenten moeten nog hun akkoord geven, maar dat lijkt een kwestie van tijd.