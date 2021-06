Het NK wielrennen bij de profs is met twee rondes ingekort. Op de VAM-berg moeten de renners 25 in plaats van de geplande 27 renners van 7,3 kilometer afleggen. De totale afstand komt daarmee uit op 183 kilometer.

Het besluit om het NK in te korten is vanochtend al door de wedstrijdjury genomen. Reden voor het besluit is het krappe uitzendschema van de NOS vanwege het Europees kampioenschap voetbal. Ook zou een iets korter NK weinig invloed hebben op de zwaarte van de wedstrijd.