NK wielrennen krijgt toestemming om publiek toe te laten

Tijdens het NK Wielrennen op 19 en 20 juni zijn per dag definitief tweeduizend mensen welkom langs het parcours. Dit hing al enige tijd in de lucht, maar nu heeft de organisatie ook definitief toestemming gekregen van de overheid.

Organisator Thijs Rondhuis is blij dat de vergunning is verleend: “Dit toe mogen laten van wielerfans is in vergelijking met vorig jaar pure winst”, zegt hij. “De renners zullen weer sfeer ervaren bij het nationale kampioenschap en voor de wielerliefhebbers is dit een mooie gelegenheid om in eigen land weer koers van dichtbij te kunnen bekijken.”

Tickets zijn enkel verkrijgbaar via deze site en kosten vijftien euro. “Hiermee zijn onze kosten gedekt en de toeschouwers hoeven geen kosten te maken voor een test. Zo kunnen we met z’n allen veilig en voor een relatief lage prijs weer genieten van onze favoriete sport. Voor de mensen uit het noorden biedt dit nog de kans om toch dit NK op de weg vlak bij huis van dichtbij te bekijken.”

19 juni staan de wegritten voor beloften-mannen en elite-vrouwen op het programma. Een dag later vindt de wegrit voor mannen plaats op en om de VAM-Berg, waar het NK vorig jaar ook al werd verreden. De elite-titels gingen destijds naar Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen.