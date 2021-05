Tijdens NK wielrennen elke dag 2000 betalende bezoekers welkom

Tijdens het NK Wielrennen op 19 en 20 juni zijn per dag tweeduizend mensen welkom langs het parcours. Dit maakte de organisatie van het nationaal kampioenschap bekend op haar website. Er wordt aangenomen dat de overheid vanaf 9 juni toestemming geeft aan topsportevenementen om beperkt publiek toe te laten. Vooruitlopend op deze goedkeuring is de ticketverkoop reeds van start gegaan.

Net als vorig jaar zal het NK-parcours rond de VAM-Berg volledig worden afgesloten. Voor 2000 toeschouwers zal het evenement echter toch toegankelijk zijn. Op haar site meldt de organisatie de volgende voorwaarden: “Het evenemententerrein is alleen toegankelijk met een geldig ticket. Op de gehele locatie wordt rekening gehouden met de verplichte anderhalve meter afstand.”

“Daarbovenop gaat de organisatie er op dit moment van uit dat alle toeschouwers alleen op vertoon van een negatieve sneltest tot het evenement kunnen worden toegelaten. Mocht de goedkeuring niet komen of mocht de situatie zich dermate ontwikkelen dat het toelaten van toeschouwers toch niet mogelijk is, krijgen de kopers van een toegangskaart de aankoopprijs terug.”

Tickets zijn enkel verkrijgbaar via deze site en kosten vijftien euro. Dit is om de extra kosten te kunnen dekken. “Voor het NK is dit eenmalig”, vertelt Thijs Rondhuis aan RTV Drenthe. “Het is normaal een wielerfeest dat voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn. We maken gebruik van een online ticketsysteem, er moeten scanners komen en parkeerplaatsen. Bovendien zitten de kosten voor een sneltest hier ook bij in.”

“We zijn heel blij dat er weer publiek bij mag zijn”, besluit de bevlogen organisator. “We zijn het eerste sportevenement in Nederland in deze vorm waarbij dit weer mogelijk is.”