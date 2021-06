NK Wielrennen 2021 prooi voor Timo Roosen

Timo Roosen heeft het Nederlands kampioenschap op de weg gewonnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma veroverde de Nederlandse driekleur door een geslaagde aanval in de slotronde. Hij kwam met een kleine voorsprong als eerste over de finish op de top van de VAM-Berg. Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt p/b Mantel) veroverde het zilver, Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) sleepte het brons in de wacht.

Op en om de Drentse vuilnisbelt moeten de renners 25 in plaats van de geplande 27 rondes van 7,3 kilometer afleggen. De totale afstand komt daarmee uit op 183 kilometer. Titelverdediger Mathieu van der Poel gaf er in de openingsfase al eens een klap op, maar hij was niet van de partij toen een kopgroep van zeventien man wegreed. Onder hen vier man van Jumbo-Visma: Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Gijs Leemreize, Timo Roosen.

Afvalkoers nekt Dumoulin en Van der Poel

Wesley Kreder, Boy van Poppel, Danny van Poppel vertegenwoordigden Intermarché-Wanty-Gobert. Verder nog van de partij? Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Martijn Tusveld (Team DSM), Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo), Nick van der Meer (Volkerwessels), Nils Wolffenbuttel (Volkerwessels), Jens van den Dool (Metec-Solarwatt p/b Mantel), Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt p/b Mantel), Ivar Slik (ABLOC), Elmar Reinders (Riwal) en Jan Maas (Leopard).

In de achtergrond werd er door Mathieu van der Poel flink jacht gemaakt, maar de kopman van Alpecin-Fenix kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Hij kwam wel in de buurt van de kopgroep, maar mede met dank aan storingswerk van Jumbo-Visma kwam hij nooit vooraan aansluiten. Met goed vijftig kilometer te koersen besloot hij dan ook de strijd te verlaten. Tom Dumoulin was enkele rondes eerder al uit koers gestapt.

Roosen profiteert optimaal

Na veel vijven en zessen bleven er vooraan zeven man over: Kooij, Groenewegen, Riesebeek, Tusveld, Bax en de gebroeders Van Poppel. Daarachter naderde een groep met onder anderen Sebastian Langeveld, Mike Teunissen en Timo Roosen. Waar Groenewegen en Danny van Poppel moesten lossen, konden Teunissen en Roosen in extremis vooraan aansluiten.

Bij het luiden van de bel gingen Martijn Tusveld en Sjoerd Bax op de pedalen staan. Na de afzink kwam Oscar Riesebeek in de voorlaatste beklimming van de VAM-Berg aansluiten bij de twee. Jumbo-Visma leek de koers te hebben verloren, maar de vertwijfeling sloeg, waarna de geel-zwarte formatie het gat met succes dichtte. Bij de samensmelting ging Teunissen allereerst aan. Zijn poging strandde, maar de daaropvolgende aanval van Timo Roosen had wel het gewenste effect voor de geel-zwarte formatie.