NK veldrijden 2020 in Rucphen: Programma en uitslagen maandag 6 januari 2020 om 16:30

In het weekend van 11 en 12 januari staat het nationale wielrennen in het teken van het Nederlands kampioenschap veldrijden 2020. Rondom de Baanvelden in Rucphen, even ten oosten van Roosendaal, worden meerdere rood-wit-blauwe kampioenstruien uitgedeeld. De apotheose is op zondag 12 januari met eerst de mannenwedstrijd en daarna de elite-vrouwen. WielerFlits zet het programma op een rij.

Zaterdag 11 januari 2020

09.30 uur – NK Masters 50+







10.45 uur – NK Masters 40+







12.00 uur – NK Amateurs / Sportklasse







13.00 uur – NK G/ID-klasse







14.00 uur – NK nieuwelingen meisjes







15.00 uur – NK nieuwelingen jongens







Zondag 12 januari 2020

10.00 uur – NK junioren vrouwen







11.15 uur – NK junioren mannen







12.30 uur – NK beloften vrouwen







13.45 uur – NK elite mannen







13.45 uur – NK elite beloften







15.15 uur – NK elite vrouwen







Dit bericht wordt tijdens het NK veldrijden voorzien van updates met de medaillewinnaars.