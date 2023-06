NK terug naar Limburg: Wielerbroedplaats Watersley tekent voor finales

Dankzij het schilderachtige heuvellandschap is Limburg sinds jaar en dag dé wielerprovincie. Hier huist de Amstel Gold Race, de enige Nederlandse WorldTour-klassieker. En dit jaar vinden er liefst zes Nederlandse kampioenschappen plaats. Naast Valkenburg kent de zuidelijkste provincie tegenwoordig nog één belangrijk wielercentrum. Watersley in de gemeente Sittard-Geleen ontwikkelt zich als dé internationale plek wanneer je wielrenner wilt worden.

Tien jaar geleden was het nog een desolate plek. Watersley was een verlaten zorgcomplex met oude en vervallen gebouwen. Ondernemer en sportfanaat Joop Petit zag het met lede ogen aan. Zoals ook de geluiden over de versnelde vergrijzing in Limburg hem raakten. “Ik wilde met een project jongeren naar de provincie trekken. Na lang nadenken kwam ik op het idee om een centrum voor sporttalent op te zetten.”

“Inmiddels zijn er 12 teamhuizen, 60 studio’s en appartementen, een shortstay met 85 eenpersoonskamers en een shortstay met 21 2-persoonskamers en daarnaast een inspanningslab, gym, krachtruimte, ruimtes voor fysiotherapie, sauna etc. en binnenkort opent een sporthotel in het voormalige klooster. Het merendeel van de sporters zijn wielrenners en triatleten, maar ook het vrouwenvoetbalelftal van Fortuna Sittard, diverse handballers en ijshockeyers wonen op het dertig hectare grote complex.”

Om het tienjarig jubileum te vieren en Watersley nog meer als het ‘kleine’, internationale Papendal in beeld te brengen, zag Petit een kans om het NK wielrennen naar zijn terrein te halen. “Sinds het NK in 2013 in Kerkrade vond er geen nationale titelstrijd meer in Limburg plaats. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en organisator Thijs Rondhuis gebeld wat de mogelijkheden waren. Hij had hier al met de Simac Ladies Tour en de Nations Cup ervaring met ons terrein als finishplaats. Thijs was meteen enthousiast en zag ook dat dit verhaal voor het wielrennen een grotere betekenis had. Hij koos niet voor gemeenten die meer geld boden maar voor het wielerverhaal.”

Al was er ook de steun van de gemeente Sittard-Geleen die ook duidelijk het wielrennen heeft omarmd. In het verleden vonden hier al vele aankomsten van de Benelux Tour en onder andere ZLM Tour plaats.

“Sittard-Geleen heeft met het Tom Dumoulin Bikepark en de Wielerbaan Geleen al een unieke wielerinfrastructuur”, benadrukt wethouder Andries Houtakkers. “Naast de vele regionale, nationale en internationale wielerevenementen is het NK wielrennen natuurlijk een geweldige kers op de taart waarmee we onze ambities als échte Limburgse wielergemeente nogmaals tonen.”

Extra boost

En ook Limburg Cycling zag de kans om met het NK op Watersley op 24 en 25 juni het wielrennen in de provincie weer een extra boost te geven. Er werd gekozen dat de mannen en vrouwen eerst een grote lus door Limburg zullen rijden met talrijke beklimmingen. Er zal gestart worden in Valkenburg waarna klimmen als Loorberg, Camerig en Drielandenpunt (de laatste twee alleen heren) in het parcours opdoemen. Vervolgens zullen er respectievelijk 4,5 en 6,5 plaatselijke rondes op een parcours in en rond Sittard worden afgelegd met diverse klimmen zoals de Sittarderweg, Kollenberg en Stokselweg.

Milan van Wersch is namens Limburg Cycling druk betrokken geweest om het NK weer terug te halen naar de zuidelijkste provincie. Vroeger waren er roemruchte NK’s op de Cauberg in Valkenburg, de Adsteeg in Beek, de Slingerberg in Geulle, de Raarberg in Meerssen en onder andere de Gulperberg in Gulpen.

Sinds het NK in 2013 in Kerkrade heeft Limburg geen nationale titelstrijd meer gekend voor de profs. Destijds won Johnny Hoogerland en profileerde thuisrijder Tom Dumoulin zich voor het eerst op het podium.

Organisator van het NK-wielrennen Thijs Rondhuis is trots dat Limburg dit jaar liefst zes nationale titelstrijden verwelkomt en zich daarmee weer nadrukkelijk profileert als dé fiets- en wielerprovincie. “De ambitie is er om hetNK van de profs om de drie jaar te laten plaatsvinden in Limburg. Wij doen er alles aan om de renners en rensters een mooi en selectief parcours voor te schotelen. Het is nu ook te hopen dat zij en de teams het belang van het NK zien en niet gemakkelijk afzeggen omdat zes dagen later de Tour de France begint. Ze moeten ook inzien dat wij met al deze NK’s investeren in de toekomst van het Nederlandse wielrennen.”

