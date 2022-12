NK Gravel 2023 wordt in Banholt georganiseerd: “Loodzwaar parcours”

De mannen en vrouwen die voor het Nederlands kampioenschap strijden krijgen op 9 september een ‘loodzwaar parcours’ voorgeschoteld. De deelnemers rijden hun ronden over een 10,2 kilometer lang afgesloten parcours rondom Banholt in de gemeente Eijsden-Margraten. Scherprechter is de relatief onbekende Molenweg die de mannen maar liefst tien keer en de vrouwen zes keer dienen te beklimmen.

“De diverse ondergrond, de breedte van de paden en de hoogtemeters maken dit een van de meest selectieve parcoursen in Nederland”, vertelt medeorganisator Lars Toma in een persbericht. “Het wordt afzien voor de deelnemers en genieten voor de toeschouwers langs de kant en voor de tv.”

Een echte slijtageslag

Afgelopen jaar vond over hetzelfde parcours een van de manches van de NL Gravel Series plaats. Lars van Ark won deze race bij de heren en Tessa Neefjes bij de dames. “Ja dat was een echte slijtageslag over een prachtig en zwaar parcours”, zo vertelt NL Gravel Series wedstrijdleider Mathijs Wagenaar in het persbericht. “De organisatie in Banholt heeft afgelopen jaar bewezen een mooi en goed event van de grond te krijgen. Voor ons bood zich hiermee een prachtige locatie en route aan voor het NK in 2023.”