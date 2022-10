Coen Vermeltfoort klopt Lars Loohuis en grijpt goud op NK gravel

Coen Vermeltfoort is de nieuwe Nederlands kampioen gravel bij de mannen. In de finale was de 34-jarige renner van VolkerWessels sneller dan Lars Loohuis, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Jasper Ockeloen vervolledigde het podium.

Deze zaterdag stond het tweede NK gravel op het programma. Het kampioenschap werd opnieuw verreden in de gemeente Epe, maar het parcours was anders dan een jaar geleden. De omloop bij het buurtschap Wissel, die door de mannen twaalf keer afgelegd moest worden, was ditmaal ongeveer tien kilometer lang. Na zo’n 120 kilometer zouden we dus weten wie de opvolger zou worden van de afwezige Tijmen Eising, die zich in 2021 tot eerste Nederlands kampioen gravel kroonde.

In de eerste rondes van het kampioenschap was het meteen flink koers. Het tempo lag hoog, waardoor het peloton stevig werd uitgedund. Uiteindelijk wisten zeven renners zich af te scheiden van de rest: Werner Vos, Lars Loohuis, Tibor Zwaan, Harm Celi, Jasper Schouten, Jasper Ockeloen en Coen Vermeltfoort, de nummer twee van vorig jaar. Zij gingen samen het laatste uur van de wedstrijd in.

Ockeloen sloeg op ruim twee ronden voor het einde een gaatje, maar Vermeltfoort en Loohuis konden nog terugkeren. Met zijn drieën begonnen ze aan de slotronde. Een sprint-a-deux zou echter de beslissing brengen, want aan het einde van de ronde waren enkel Vermeltfoort (VolkerWessels) en Loohuis (ABLOC CT) nog over. Vermeltfoort toonde zich in deze sprint de snelste. Loohuis werd dus tweede, Ockeloen derde.

NK Gravel Epe 2022

Uitslag mannen

Coen Vermeltfoort in 3u23m33s

Lars Loohuis z.t.

Jasper Ockeloen op 23s

4. Werner Vos op 1m12s

5. Jasper Schouten op 1m38s

6. Ronan van Zandbeek z.t.

7. Koos Jeroen Kers z.t.

8. Tibor Zwaan z.t.

9. Lars van Ark 1m50s

10. Joost Legtenberg 6m17s