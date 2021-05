Nizzolo: “Mijn doel was om tweede te worden en dat was misschien wel de truc”

De tweede en derde plekken van Giacomo Nizzolo in de Giro d’Italia waren na zeven deelnames niet meer op twee handen te tellen, maar daar kwam vandaag ook zijn eerste etappezege bij. De Italiaanse sprinter van Qhubeka ASSOS was in Verona de snelste van allemaal.

“Eindelijk! Vanochtend zei ik al dat mijn doel voor vandaag was om tweede te worden en dat was misschien wel de truc om te winnen. Ik ben superblij”, reageerde een stralende Nizzolo na afloop. “Mijn enige doel vandaag was om te sprinten en niet ingesloten te raken in de finale. Ik kwam al ver voor de streep in de wind, maar ik had goede benen en het pakte goed uit.”

Een normale sprint was het niet, want in de laatste kilometer pakte Jumbo-Visma’s Edoardo Affini een gaatje dat alleen door de sprinter van Qhubeka ASSOS kon worden dichtgereden. “Hij was mijn referentie. Ik probeerde hem zo snel mogelijk te pakken. Hij leverde een mooie inspanning, dus ik moet ook hem feliciteren. Maar ik ben echt blij vandaag.”

Zijn ploeggenoten bij Qhubeka ASSOS namen al vroeg de kop in de finale, op zes kilometer van de streep – net nadat de vluchters waren ingelopen. “We pakten de kop vanwege alle rotondes in de slotfase. Ik wist dat het vrij vroeg was, maar ik wilde echt uit de problemen blijven. Het pakte goed uit. Dit betekent echt veel voor me. Mijn waarde zal zonder twijfel veranderen.”