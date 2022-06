Ninove ook komende drie jaar aankomstplaats Omloop Het Nieuwsblad

Ninove is ook de komende drie edities de aankomstplaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat heeft organisator Flanders Classics vandaag bekendgemaakt in een persbericht. De Vlaamse gemeente host sinds 2018 de finish van de Belgische openingsklassieker.

Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, is tevreden met het parcours en laat dan ook weten verheugd te zijn over de verlenging met Ninove: “De gekende finale over de Muur-Bosberg zorgde de afgelopen jaren zowel bij mannen als vrouwen reeds voor mooie winnaars.”

Ook burgemeester Tania De Jonge uit haar genoegen: “Ik ben bijzonder tevreden dat we ook de komende drie jaar de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad in Ninove mogen verwelkomen. Deze openingsklassieker zorgt voor een internationale uitstraling van onze mooie stad. De vorige twee edities verliepen met beperkingen door corona, maar we kijken nu uit naar de volgende editie om er opnieuw een mooi wielerfeest van te maken.”

Wout van Aert en Annemiek van Vleuten zijn de huidige winnaars van de Omloop Het Nieuwsblad. Van Vleuten won op hetzelfde parcours ook al in 2020.