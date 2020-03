Nino Schurter: “Naar Van der Poel kijk ik het meest” maandag 16 maart 2020 om 09:08

Wereldkampioen crosscountry Nino Schurter had gisteren eigenlijk van start moeten gaan in de achtdaagse mountainbikewedstrijd Cape Epic, maar ook het event in Zuid-Afrika werd afgelast vanwege het coronavirus. Daarmee zag hij een belangrijke test voor de Spelen in het water vallen.

“Ik keek uit naar de Cape Epic, maar ik denk dat het een goede beslissing is”, vertelde Schurter aan Sporza. De Zwitser zou van start gaan aan de zijde van Lars Forster, met wie hij vorig jaar de wedstrijd wist te winnen. “Ik weet niet wanneer ik opnieuw kan rijden in competitie en dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Het is moeilijk om te beslissen of ik nu beter kan rusten of verder blijft trainen, maar het is zeker dat dit invloed heeft op mijn olympische voorbereiding. De Cape Epic was ingepland als zwaar trainingsblok, maar we weten niet eens of de Spelen gaan plaatsvinden.”

Over vier maanden en elf dagen staat de olympische crosscountry op de wedstrijdkalender. Daar wil de mountainbiker zijn titel gaan verlengen, maar dan moet hij eerst afrekenen met Mathieu van der Poel. “Er zijn enkele concurrenten, maar natuurlijk is Mathieu de grote favoriet. Naar hem ga ik het meest kijken. Mathieu rijdt normaal veel wedstrijden op de weg op dit moment, dus ook zijn voorbereiding is verstoord. Hij maakte veel progressie de laatste jaren en is erg sterk, maar ik wil eigenlijk niet te veel op hem focussen. Ik had een van mijn beste winters en ben sterker dan ooit.”

Dat het parcours gemaakt is van renners die steile hellingen krachtig kunnen aanvallen, gaf hij nog mee. “Renners die uit het zadel veel kracht kunnen produceren in een lage cadans zijn in het voordeel, zoals Van der Poel, maar ook Henrique Avancini, Victor Koretzky en Lars Forster.”