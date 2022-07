Nils Eekhoff wilde ervoor sprinten: “Er lag gewoon 1500 euro op de lijn”

Een opvallende beeld tijdens de zestiende etappe in de Tour de France 2022. Groenetruidrager Wout van Aert rijdt op kop van de omvangrijke kopgroep richting de tussensprint. Nietsvermoedend lijkt hij de punten die daar te verdienen zijn onbedreigd te kunnen opstrijken. Alleen dacht Nils Eekhoff daar anders over. Hij sprintte op 150 meter van de meet voorbij.

🚴🇫🇷 | Haha wat gebeurt daar nou. Niet van Van Aert, maar Nils Eekhoff pakt de punten bij de tussensprint. Zou Wout hierom kunnen lachen? 😂🤔 #TDF2022 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/4znaSyUBrA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 19, 2022

En nee, de Belg van Jumbo-Visma kon er niet mee lachen. “Iedereen heeft het recht om te sprinten”, zei Van Aert na afloop tegen Sporza. “Ik heb Nils wel verteld dat ik het geapprecieerd zou hebben als hij vooraf had gezegd dat hij wilde sprinten. Dan konden we dat echt doen. Nu gooide hij zijn wiel voor mij en dat vond ik een beetje sneu. Ik denk dat ze bij DSM de kassa nog wat willen spijzen.” Van Aert staat in de strijd om het groen overigens een halve aardbol voor op nummer twee Tadej Pogačar.

Eekhoff trekt zich er alvast weinig van aan. De 24-jarige Nederlander van Team DSM reageert bij WielerFlits op de bewuste tussensprint. “Er ligt daar gewoon 1500 euro op de lijn, ik denk dat daar best gesprint om kan worden”, zegt hij. Niet gek, want zijn Nederlandse werkgever komt er in de tussenstand van het prijzengeld maar bekaaid vanaf. Team DSM verzamelde tot en met de tweede rustdag ‘pas’ 8700 euro. Alleen B&B Hotels-KTM, Lotto Soudal en Astana Qazaqstan doen het voor minder.