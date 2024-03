maandag 4 maart 2024 om 08:57

Nils Eekhoff vierde in zware openingsrit Parijs-Nice: “Hongerig naar meer”

Nils Eekhoff is Parijs-Nice zondag begonnen met een vierde plaats in de rituitslag. Tijdens de pittige finale hield hij stand in een sterk uitgedund peloton, maar de Nederlander had het wel moeilijk, vertelt hij op de site van dsm-firmenich PostNL.

“In de finale was het heel zwaar. Ik zat behoorlijk op de limiet op de laatste twee beklimmingen”, aldus Eekhoff, die daarin zeker niet de enige was. Vooraan kozen klassementsrenners als Remco Evenepoel en Egan Bernal namelijk de aanval. Uiteindelijk kregen we echter toch een sprint, zij het met een gereduceerde groep van een man of zestig.

“Het was chaotisch in de groep, maar ik maakte er het beste van richting de streep. Vierde is een degelijk resultaat, maar ik ben altijd hongerig naar meer. Als team zullen we zeker voor betere resultaten gaan de komende dagen.”

Voor Eekhoff was het zijn derde top-vijfnotering van 2024. Eerder was hij al derde in een etappe van AlUla Tour en vijfde in Kuurne-Brussel Kuurne.