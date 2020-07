Niki Terpstra: “Realistisch om de Ronde en Roubaix als doel te stellen” woensdag 22 juli 2020 om 18:01

Niki Terpstra kijkt al vooruit na zijn zware valpartij, nu meer dan vijf weken geleden. Inmiddels kan hij al weer honderd kilometer fietsen en hij hoopt over drie maanden erbij te zijn als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan.

Zijn herstel gaat met twee stappen vooruit en daarna een stap terug, vertelt hij in een interview met De Telegraaf. “Dankzij fysiotherapie gaat het steeds beter, want daar zijn we specifiek bezig om ook mijn houding op de fiets weer te optimaliseren. Het is een lang proces en ik realiseer me dat het nu goed gaat, maar weet ook dat de laatste tien procent de lastigste zijn.”

Nu is hij constant bezig met de balans te zoeken tussen de uitdaging en wat verstandig is. “Je wilt weer top worden en vraagt je dan af: hoe kom ik daar en hoe snel? Je kunt alleen maar luisteren naar je lichaam, ik ga er in ieder geval keihard aan werken. Als extreme sporter moet je extreme dingen doen en in dit geval is dat niet anders.”

Voor zichzelf heeft hij bij de hervatting van het seizoen de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) ten doel gesteld. Beide klassiekers wist de 36-jarige renner van Total Direct Energie in respectievelijk 2018 en 2014 al eens te winnen. “Het is realistisch om die koersen als doel te stellen, ja.”