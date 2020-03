Niki Terpstra rijdt Parijs-Nice uit: “Nu naar huis en dan zien we het wel” zaterdag 14 maart 2020 om 19:53

Niki Terpstra reed zaterdag als een van de 61 coureurs Parijs-Nice uit. Wanneer hij nu zijn rentree in koers weer maakt, is ook voor hem onbekend. “Het is een heel rare situatie. Ik ga nu naar huis en dan zien we het wel.”

“Het kan wel eens de laatste koers in de komende maand”, vertelt hij aan de NOS . “Het is allemaal heel onzeker, maar we moeten ons maar aanpassen. Hier in Parijs-Nice heb ik het in ieder geval van dag tot dag bekeken.”

“Ja, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan op het schema, maar de kans dat het doorgaat, is klein.” Jammer voor Terpstra, maar de Noord-Hollander snapt dat het niet anders is, zo eindigt hij: “De koers is niet het belangrijkste wat er is. Er moeten gewoon maatregelen worden getroffen.”