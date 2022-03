Gravel World Series komt naar Nederland en België

De UCI heeft de kalender van de nieuwe UCI Gravel World Series onthuld. De wedstrijdenreeks waarmee renners zich kunnen plaatsen voor het WK gravelracen, komt in augustus naar België. Een maand later staat ook een manche in Nederland gepland.

De kalender van de Gravel World Series, waaraan fietsenmerk Trek Bikes zich voor de periode van 2022 tot 2024 als hoofdsponsor heeft verbonden, gaat op zondag 3 april van start in de Filipijnen. De reeks van twaalf wedstrijden wordt voortgezet met twee wedstrijden in de Verenigde Staten en Australië en een wedstrijd in Frankrijk, Polen, Zweden, België, Italie, Nederland en Spanje. Voor de wedstrijd in België is de keuze gevallen op Houffalize, in de provincie Luxemburg. De wedstrijd in Nederland vindt in Veenhuizen (Drenthe) plaats.

Het concept van de nieuwe gravelreeks is gebaseerd op de UCI Gran Fondo World Series, waar renners ook hun plek kunnen verdienen voor het WK. Bij elke ronde van de nieuwe Gravel World Series zullen de snelste 25% van de mannen en vrouwen van elke leeftijdsgroep zich kwalificeren voor het WK gravelracen, dat in de herfst wordt gehouden. Het enige verschil met het concept voor Gran Fondo is dat beroepsrenners ook aan evenementen van de serie kunnen deelnemen en zich kunnen kwalificeren voor het WK van deze opkomende discipline.

De UCI heeft ervoor gekozen de reglementen de eerste jaren niet te streng te maken, zodat de deelnemers op elk type fiets zonder elektrische ondersteuning (gravel, veldrijden, weg, MTB, …) aan de start mogen verschijnen. Dit zal in de komende jaren worden geëvalueerd.

UCI-voorzitter David Lappartient is tevreden: “Ik ben blij dat we nu een opwindende en rijkgevulde kalender van gravelevenementen hebben voor renners met een avontuurlijke geest die genieten van het fietsen op onverharde wegen en paden. De besten van hen verdienen het om deel te nemen aan het eerste WK gravelracen, waarvan de details (zoals de locatie, red.) binnenkort zullen worden bekendgemaakt. De Gran Fondo World Series is ongelooflijk populair, en ik ben ervan overtuigd dat dit concept even succesvol zal zijn voor het gravelracen.”

Kalender Trek UCI Gravel World Series in 2022

UCI Gravel Filipijnen, Bongabon, Nueva Ecija (3 april)

Seven Nannup (15 mei)

Wish One Gravel Race, Millau (5 juni)

Gravel Adventure, Swieradow-Zdroj (18 juni)

Highlands Gravel Classic, Fayetteville (25 juni)

Jingle GX Gravel Race, Amana (6 augustus)

Gravel Grit n Grind, Halmstad (20 augustus)

Houffa Gravel, Houffalize (27 augustus)

La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, Quattordio (3 september)

Gravelista, Beechworth (4 september)

Gravel One Fifty, Veenhuizen (17 september)

Ranxo, Ponts (18 september)