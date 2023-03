Niki Terpstra gaat gravelavontuur aan: samenwerking met fietsenmerk Felt

Niki Terpstra stort zich dit jaar op het gravelracen en zal koersen op fietsen van het Amerikaanse merk Felt. “Na zoveel jaren in het professionele wegpeloton wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan”, laat de voormalig wegwielrenner weten via Instagram.

Terpstra zette vorig jaar een punt achter een lange en succesvolle profcarrière, maar dat wil niet zeggen dat de 38-jarige Noord-Hollander volledig is uitgefietst. De winnaar van onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen stort zich namelijk op het gravelracen, en heeft met het Amerikaanse fietsenmerk Felt een nieuwe partner gevonden.

“Na zoveel jaren in het professionele wegpeloton wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan. Naarmate ik meer ervaring opdeed en de fietstechnologie zich verder evolueerde, werd me duidelijk dat gravelracen mijn volgende stap was.” Terpstra heeft al ervaring met gravelracen. Sterker, vorig jaar won hij in Franse Millau al een manche van de UCI Gravel World Series.

“Door de samenwerking kan Terpstra zijn wegdominantie meenemen naar de gravelscène”, laat Felt weten. Terpstra zal op de FELT Breed Carbon zijn wedstrijden afwerken.