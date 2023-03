Niki Terpstra gaat Cape Epic rijden met Gosse van der Meer

Niki Terpstra gaat zich binnenkort wagen aan de mountainbike-rittenkoers Cape Epic. De Nederlandse oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal in Zuid-Afrika een koppel vormen met Gosse van der Meer.

Op sociale media laten Terpstra en veldrijder Van der Meer weten volgende week naar Zuid-Afrika te vertrekken. “Het wordt mijn eerste Cape Epic en dat samen met Niki”, schrijft Van der Meer. “Onze tactiek: ik ga in het wiel op het vlakke en Niki in het wiel op de trails en bergop. Verder gewoon de hele dag hengsten.”

De mountainbike-rittenkoers Cape Epic wordt dit jaar verreden van 19-26 maart. In acht dagen leggen de deelnemers in koppels 658 kilometer af, waaronder 15.775 hoogtemeters.

Eerder deze week kondigde Niki Terpstra een samenwerking aan met fietsenmerk Felt. Hij gaat zich dit jaar namelijk ook storten op het gravelen en dat zal hij doen op de FELT Breed Carbon.

Boys will be back in town!

Na twee maanden trainen in 🇺🇸 even kort thuis en zondag richting 🇿🇦.

Mijn eerste @CapeEpic en dat samen met @NikiTerpstra !

Tactiek: ik in het wiel op het vlakken, hij in het wiel op de trail en bergop.

Verder gewoon de hele dag hengsten. pic.twitter.com/GNKYwvB2mS

— Gosse van der Meer (@Gossinki) March 8, 2023