Julian Dubbeld • donderdag 24 augustus 2023 om 15:46

Nieuwigheidje voor Geraint Thomas in aanloop naar Vuelta: “Normaal piek ik maar een keer per jaar”

Interview Geraint Thomas probeert op 37-jarige leeftijd nog eens iets nieuws. De Brit is van plan om twee keer in een seizoen te pieken. Na een topuitslag in de Giro dit jaar moet er zo ook een goed resultaat in de Vuelta uit komen rollen. “Normaal piek ik maar een keer per jaar. De laatste keer dat ik probeerde om twee keer in een seizoen top te zijn, was tijdens de Vuelta in 2015. Dat was verschrikkelijk.”

De Vuelta waar Thomas het in de persconferentie voorafgaand aan de Ronde van Spanje 2023 over heeft, verliep inderdaad niet al te best voor de coureur van INEOS Grenadiers. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 69ste plaats en zag kopman Chris Froome net na halfweg koers uitvallen.

Daarna hield de Brit het lange tijd maar bij een hoofddoel in een seizoen en vermeed hij de Vuelta. Waarom? “Ik vind het ook moeilijk om lang weg te zijn van huis. Maar nu ik richting het einde van mijn carrière ga, doe ik het gewoon. Cocktails drinken kan ik de rest van mijn leven ook nog.”

Bang voor een herhaling van 2015 is Thomas in aanloop naar pas de tweede Vuelta in zijn carrière niet. Ook al viel de tijdrit op het WK in Glasgow waar hij tiende werd twee weken geleden hem niet mee. “Ik was wel even teleurgesteld daarna, ja, maar ik ben veel beter voorbereid dan acht jaar geleden en ik kijk er echt naar uit om te beginnen aan deze Vuelta. De afgelopen weken ben ik nog op hoogtestage geweest en dat ging zoals een hoogtestage altijd gaat: met ups en downs. Ik ben klaar om te vlammen in ieder geval.”

Doel gemaakt van ploegentijdrit

Dat vlammen begint al aanstaande zaterdag, als er een ploegentijdrit in Barcelona op het programma staat. Thomas schaart zijn ploeg tussen de favorieten voor de ploegentijdrit. “We hebben een paar grote motoren in onze ploeg. Onze ploeg is gewoon supergoed en we hebben hier echt een doel van gemaakt. We gaan er staan, vertel ik je nu. Hopelijk blijft de regen uit.”

Over de strijd om het algemeen klassement zei hij tot slot: “Remco en Jumbo-Visma zijn hier de topfavorieten. Evenepoel vind ik meer een eendaagse coureur, maar hij heeft zoveel talent dat hij ook een grote ronde aan kan. Ik weet dat hij hier supergoed in orde gaat zijn.”