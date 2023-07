Geraint Thomas bereidt zich rustig voor op duels met Evenepoel en Vingegaard : “Alles is een bonus”

Video

Geraint Thomas bereidt zich deze week in de Ronde van Polen voor op zijn tweede grote doel dit seizoen: de Vuelta a España. De Brit ziet er naar uit om het in Spanje op te nemen tegen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel. “Het klopt dat er veel goede renners starten in Spanje, maar ik denk dat het een grote uitdaging voor me is.”

Veel druk voelt Thomas ook niet meer na zijn tweede plaats in de Giro d’Italia eerder dit jaar. “Alles is een bonus nu. Ik had een turbulent voorjaar en slaagde er alsnog in om een goede Giro te rijden. De vorm die ik daar had heeft me een boost gegeven. Natuurlijk was het teleurstellend om op de voorlaatste dag nog de roze trui kwijt te raken, maar ik mag vertrouwen putten uit de Giro.”

“In de Vuelta gaan we zien wat er gebeurt. Ik sta hier nu aan de start van de Ronde van Polen om aan de wedstrijdintensiteit te werken en om me zo optimaal mogelijk voor te bereiden voor de Vuelta. De afgelopen weken ben ik ook al op hoogtestage geweest.”

Na de Ronde van Polen start Thomas ook nog op het WK tijdrijden. De kopman van Ineos Grenadiers start niet op het WK op de weg, want daar zag hij geen tijd meer voor. “Als je hier nu in Polen bent, is daar niet echt de tijd voor.”